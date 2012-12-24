Луценко заявляет, что с таким букетом болезней его должны освободить

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство на заседании Менского районного суда Черниговской области, которое проходит в Менской колонии, озвучил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

Он отметил, что за время пребывания под стражей, в частности, в СИЗО, Ю.Луценко приобрел много тяжелых болезней, которые можно лечить лишь в условиях стационара и которые подпадают под перечень заболеваний, установленных действующим приказом Министерства здравоохранения и Государственной службы исполнения наказаний и являются основанием для освобождения из заключения осужденного.

Также в ходатайстве сторона защиты подчеркнула, что длительное время Ю.Луценко как в следственном изоляторе, так и в Менской колонии, не предоставлялось лечение, а все медицинские процедуры касались лишь диагностирования болезней и рекомендаций их лечения.

В свою очередь, Ю.Луценко отметил, что, в соответствии с перечнем диагностированных у него болезней, он должен быть освобожден и сам имеет право выбирать, где и у каких врачей лечиться.