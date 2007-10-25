У Мороза знают, каким будет решение ВАСУ, с первого дня процесса

Решение Высшего административного суда Украины по делу пяти партий о признании неправомерными действия Центральной избирательной комиссии при установлении результатов досрочных выборов будет необоснованным и заангажированным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, такое мнение выразил представитель Соцпартии в суде Валерий КОЧЕТОВ.

«Я знал, каким будет решение ВАСУ, еще в первый день процесса «Партии против ЦИК». Я понимал, кто примет решение по этому делу, как и тот факт, что суд его просто озвучит», - сказал он.

В.КОЧЕТОВ обосновал свое убеждение тем, что в Украине политическая воля превыше закона. По его словам, Украина живет в эпоху бюрократической демократии, так что формально все будет выглядеть верно, но не соответствовать реальности. «Поверьте, все будет оправдано, но не законом, не теми органами, которые в нашей стране отвечают за соблюдение демократических принципов, а судебными решениями», - сказал В.КОЧЕТОВ.

Он отметил, что решение Высшего административного суда следует считать предвзятым, поскольку в ходе судебного рассмотрения были нарушены принципы процессуального права - часть граждан оказалась лишена права на судебную защиту. В.КОЧЕТОВ подчеркнул, что к судебному процессу не были привлечены третьи лица со стороны истцов, а также трижды нарушались нормы Конституции и законодательства.

«Это дает основания считать решение ВАСУ необоснованным и заангажированным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, окончательное решение по делу «Партии против ЦИК» будет объявлено сегодня ориентировочно в 21.00-21.30.