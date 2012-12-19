Сегодня Москва принимает сразу три саммита

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, ожидается, что в президенты России, Беларуси и Казахстана обсудят вопросы развития и углубления интеграционного взаимодействия трех государств, направленного на формирование к началу 2015 года Евразийского экономического союза.

Планируется, что главам государств будет представлен доклад председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко о реализации основных направлений интеграции. Первостепенное внимание в нем будет уделено рассмотрению хода выполнения задач по обеспечению функционирования ТС и развертыванию ЕЭП, а также определению параметров дальнейшего развития евразийского интеграционного проекта, включая этапы формирования Евразийского экономического союза.

Значительное место в повестке дня заседания предполагается уделить вопросам международной деятельности Евразийской экономической комиссии.

Как ожидается, будет рассмотрен вопрос о начале переговоров с Вьетнамом по заключению соглашения о свободной торговле и о выработке единой позиции стран ТС и ЕЭП при проведении переговоров по базовым соглашениям России и Казахстана с Европейским союзом.

Кроме того, планируется обсудить выполнение положений Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ от 18 октября 2011 года с целью совершенствования координации действий государств «тройки» при реализации своих обязательств по этому документу.

В заседании высшего органа Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) - межгосударственного совета, примут участие главы пяти государств - членов ЕврАзЭС: Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Планируется, что центральными вопросами повестки дня саммита станут дальнейшая реорганизация сообщества и оптимизация его структур. Членам межгоссовета будет представлен доклад о работе вспомогательного органа - Совета министров юстиции государств ЕврАзЭС. Главы государств примут решение о председательстве в межгоссовете ЕврАзЭС в 2013 году.

На сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) примут участие президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Предполагается, что они обсудят вопросы, касающиеся международной обстановки и совершенствования системы коллективной безопасности. Запланировано рассмотрение мер по укреплению потенциала государств-членов ОДКБ для борьбы с новыми угрозами.

Совместно с министрами обороны главы государств рассмотрят вопросы совершенствования военного сотрудничества и оптимизации системы управления военной составляющей ОДКБ.

Председательство в уставных органах ОДКБ перейдет от Казахстана к Киргизии.