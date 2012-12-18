Рабочий визит Януковича в Россию перенесли
10:47, 18 декабря 2012Политика
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Запланированный на сегодня, 18 декабря, рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию перенесен.
Виктор Янукович и Владимир Путин еще не готовы к разговору
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Пресс-служба напоминает, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.
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Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита, отмечает пресс-служба.
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