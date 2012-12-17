Яценюк решил предостеречь Януковича перед переговорами в Кремле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Президент Украины не имеет никаких полномочий на подписание каких-либо документов относительно вступления Украины в Таможенный союз, так как это прямо противоречит закону Украины об основах внутренней и внешней политики», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что если Президент «хотя бы подумает» о подписании такого соглашения, это станет еще одним основанием для поднятия вопроса об импичменте.

А.Яценюк заметил, что оппозиционеры обсуждали вопрос, каким образом действовать, если будет подписано соглашение о присоединении Украины к Таможенному союзу.

«У нас есть несколько вариантов развития событий, и поэтому мы будем смотреть, что именно завтра подпишет Президент Янукович», - сказал А.Яценюк.

По его словам, по предварительной информации, В.Янукович завтра может договориться о снижении цены на газ. При этом А.Яценюк добавил, что если цены будут снижены, то оппозиция будет требовать снижения всех тарифов для населения Украины.

«По нашей информации, речь идет о двукратном уменьшении цены на газ», - сказал он.

При этом лидер фракции «Батьківщина» отметил, что оппозиция не воспринимает снижения цены на российский газ в обмен на продажу Украины.

«Мы ожидаем, в обмен на что власть собирается получить более дешевую цену на газ», - сказал А.Яценюк.

Он пообещал, что в случае подписания соглашения о вступлении Украины в Таможенный союз, реакция оппозиции будет очень жесткой.

А.Яценюк также заметил, что предварительно речь шла о двух возможных вариантах. Первый - подписание соглашения и второй – власть будет думать, по какой формуле сотрудничать с Таможенным союзом.

«Для того чтобы думать, нужно, во-первых, иметь то, чем думают», - сказал он.

А.Яценюк добавил, что для Украины приоритетом является подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Между двумя стульями - кто-то всегда между ними попадает, еще и на что-то не то садится», - сказал лидер «Батьківщини».

Как сообщал УНИАН, по данным источников, завтра в Кремле состоятся переговоры президентов Украины и РФ В.Януковича и Владимира Путина.

По словам собеседника агентства, согласно предварительной программе, переговорыбудут проходить с 18.00 до 20.00 мск.

Предусматривается, что с российской стороны, кроме В.Путина, в них примут участие руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак и руководитель МИД Сергей Лавров.

13 декабря В.Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".