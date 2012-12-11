Коммунист считает, что большинство ВР - у регионалов уже «в кармане»

У Партии регионов в новом парламенте будет большинство и без коммунистов, сказал в эфире программы «Свобода слова» народный депутат Украины от КПУ Александр Голуб.

Он также отметил, что не должны появляться иллюзии по поводу того, что КПУ будет в большинстве, сообщает ZN.UA.

«Партия регионов - партия власти, у нее большинство и без коммунистов. У нее есть это большинство за счет прошедших самовыдвиженцев, за счет депутатов от Партии регионов и за счет тушек, которые находятся в «УДАРе» и в «Батькивщине», - сказал А.Голуб.

Он также отметил, что КПУ создаст фракцию в парламенте. «Фракция будет работать, фракция будет создана, как это и должно быть, согласно законодательству, и никаких сомнений в этом вопросе нет», - подчеркнул А.Голуб.

Ранее на заседании подготовительного совета новой Верховной Рады возникла очередная дискуссия относительно того, может ли КПУ создавать фракцию в парламенте, поскольку вице-спикер Адам Мартынюк содействовал введению нормы регламента ВР, по которой фракция создается из народных депутатов, которые прошли в парламент по списку партии и по списку этой же политической силы в мажоритарных округах, напоминает издание.

Cогласно новому регламенту Верховной Рады, право на создание фракции имеют только те политические силы, которые, кроме преодоления 5-процентного барьера по многомандатному округу, имеют победителей в одномандатных округах. КПУ не имеет мажоритарщиков-победителей.

Лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что Компартия Украины будет работать как фракция в VII созыве Верховной Рады.

В свою очередь, народный депутат от «УДАРа» Валерий Карпунцов заявил, что КПУ не сможет сформировать не только фракцию, но даже депутатскую группу.

«Внефракционные народные депутаты могут объединяться в группы. Но их количество не может быть меньше количества депутатов наименьшей фракции, сформированной в течение первой сессии. В данном случае наименьшей будет фракция «Свободы» – 37 депутатов. А у КПУ есть 32 человека», – сказал он.