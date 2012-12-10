В КПУ утверждают, что юристы-академики «благословили» их на фракцию

Юристы КПУ убеждены, что коммунисты могут создать фракцию в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины Валентин Матвеев заявил на заседании подготовительной группы по организации работы ВР седьмого созыва в ответ на заявления представителей оппозиции о том, что КПУ не может создать фракцию, поскольку у нее только избранные по партийному списку депутаты, но нет избранных депутатов в мажоритарных округах.

В.Матвеев отметил: «А наши юристы, среди которых есть академики Национальной академии наук, а тем более - Национальной академии правовых наук, говорят, что все это досужие домыслы».

Он подчеркнул, что за КПУ отдали голоса 2 млн 600 избирателей. «Имейте совесть поднимать такие вопросы на подготовительной рабочей группе», - подчеркнул представитель КПУ.

Перед этим представители оппозиции обратились к председателю подготовительной группы Владимиру Литвину с вопросом, внес ли он представление в Конституционный Суд по поводу возможности создания КПУ фракции в новом парламенте.

В.Литвин на это сказал: «Несмотря на какую-либо неуместность или несогласованность в регламенте, запретить политической силе любой, которая набрала более 5% голосов, иметь свое ядро и свое представительство, - это будет абсолютно неправильно».

Он отметил, что народные депутаты могут собрать 45 подписей и обратиться в Конституционный Суд Украины по поводу данной коллизии.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании подготовительной группы В.Литвин заявил, что обратится в КС за разъяснением нормы регламента ВР, которой предусмотрено, что фракция создается при условии входа в ее состав депутатов, избранных по списку партии и выдвинутых партией и избранных в мажоритарных округах.