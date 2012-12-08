Акимова думает, что Украина сможет в 2013-м отдать почти $15 млрд долгов

Об этом она заявила 7 декабря в эфире программы «Большая политика» на телеканала «Интер».

«В следующем году Украине вместе с обслуживанием долгов необходимо за целый год вернуть сумму, которая равна 117 миллиардам гривень. Может ли Украина вернуть эту сумму? На сегодняшний день, по мнению в том числе и специалистов МВФ, Всемирного банка и украинских специалистов, мы эту сумму вернуть можем», - заявила И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году должна выплатит 6 млрд долларов США по кредиту МВФ.

В следующем году, согласно госбюджету, Украина планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 млрд грн для финансирования дефицита госбюджета на уровне 50,432 млрд грн.