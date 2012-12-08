Акимова думает, что Украина сможет в 2013-м отдать почти $15 млрд долгов
17:37, 08 декабря 2012Политика
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Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова убеждена, что Украина в 2013 году сможет осуществить все выплаты по внешним долгам, которые составляют 117 млрд грн (более 14,6 млрд долл.).
Акимова говорит, что так думает и МВФ, и остальные эксперты
Об этом она заявила 7 декабря в эфире программы «Большая политика» на телеканала «Интер».
«В следующем году Украине вместе с обслуживанием долгов необходимо за целый год вернуть сумму, которая равна 117 миллиардам гривень. Может ли Украина вернуть эту сумму? На сегодняшний день, по мнению в том числе и специалистов МВФ, Всемирного банка и украинских специалистов, мы эту сумму вернуть можем», - заявила И.Акимова.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году должна выплатит 6 млрд долларов США по кредиту МВФ.
В следующем году, согласно госбюджету, Украина планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 млрд грн для финансирования дефицита госбюджета на уровне 50,432 млрд грн.
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