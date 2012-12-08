Глава Рескомнаца: Провокации подрывают инвестиционную привлекательность Крыма

Такое заявление Р.Кенжалиев озвучил, комментируя ситуацию со сносом самостроев на земельном захвате в поселке Молодежном под Симферополем представителями партии «Русское единство» и казачьих организаций, в эфире ток-шоу «Гравитация» телекомпании «АТР».

Он подчеркнул, что данный конфликт сегодня искусственно «подогревается» политическими силами в угоду их собственных интересов. «Если подобным образом будет решаться проблема освобождения самозахватов, в перспективе это приведет к конфликтным ситуациям, в том числе на межнациональной почве, — заявил глава Рескомнаца. — Сегодня у Крыма достаточно высокие экономические показатели, рейтинговое агентство IBI подтвердило высокую инвестиционную привлекательность автономии, однако если будут совершаться подобные акции, все эти достижения сойдут на нет, и все это скажется на социально-экономическом развитии Крыма. Я призываю лидеров «Русского единства» и Меджлиса крымскотатарского народа не политизировать случившееся и не усложнять ситуацию. Только межнациональное согласию будет способствовать благополучному и успешному развитию Крыма».

Р.Кенжалиев добавил, что оценку случившемуся должны дать правоохранительные органы. Глава Рескомнаца подчеркнул, что власти Крыма сегодня пытаются решить вопрос самозахватов в правовом поле. С этой целью в январе 2011 года в Совмине была создана специальная комиссия по решению вопросов самовольного захвата земли и предоставления участков для строительства жилых домов. На сегодняшний день благодаря работе комиссии удалось освободить ряд самовольно занятых участков в Симферополе, в частности, освобожден микрорайон Красная горка, сегодня там строится насосная станция.

Напомним, в ночь с 30 ноября на 1 декабря возле поселка Молодежное Симферопольского района на «поляне протеста» крымских татар были разрушены около сотни самостроев. Сносили постройки около 100 человек: казаки, активисты партии «Русское единство» и владельцы земельных паев. При этом лидеры «Русского единства» не исключили, что подобным образом будут освобождены и другие территории, на которых стоят крымскотатарские самострои.