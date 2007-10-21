Суд отказал социалистам в желании привлечь Януковича и Литвина

Высший административный суд Украины принял решение вытребовать из Генеральной прокуратуры Украины информацию о результатах проверки представителей от Социалистической партии относительно фальсификации избирательных документов на внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес в воскресенье, рассмотрев ходатайство представителей в суде от СПУ.

Что касается другой части ходатайства, в которой они просили привлечь в качестве третьих лиц представителей других политических партий и блоков, которые принимали участие в досрочных парламентских выборах, и привлечь в качестве свидетелей представителей СПУ, которые обращались в Генпрокуратуру по поводу фальсификации избирательных документов, то в этом им было отказано.

Как отмечается в постановлении суда, “другие участники избирательного процесса имели 5 дней с момента объявления результатов выборов для обращения в суд в случае неувязки этими результатами. И потому притягивание их в качестве третьих лиц будет нарушением процессуальных требований. Относительно привлечения в качестве свидетелей представителей СПУ, то в ходатайстве не указано их полных данных, а потому они не могут быть привлечены к делу”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.00 коллегия судей Высшего административного суда Украины в составе пяти человек под председательством председателя суда Александра ПАСЕНЮКА начала рассмотрение дела по искам пяти политических сил к Центральной избирательной комиссии.

От ЦИК в судебном процессе принимают участие заместители главы комиссии Андрей МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и член ЦИК Юлия ШВЕЦ.

Как третьи лица – представитель БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, блока “Наша Украина – Народная самооборона” Валерий КАРПУНЦОВ и Олег ДИДЕНКО.