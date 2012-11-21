Киев и Луганск обменялись прокурорами
Приказом генерального прокурора Украины Виктора Пшонки на должность прокурора Киева назначен Николай Бескишкий.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что В.Пшонка уже представил коллективу прокуратуры столицы новоназначенного руководителя Н.Бескишкого, который до этого, с декабря 2010 года, работал прокурором Луганской области.
В.Пшонка, поздравляя Н.Бескишкого с назначением, отметил, что рассчитывает “на его инициативность и добросовестность”, отмечается в сообщении.
Другим приказом руководитель ГПУ назначил прокурором Луганской области Анатолия Мельника, который с февраля 2011 года занимал должность прокурора Киева.
В.Пшонка пожелал новоназначенному прокурору Луганской области “достижения новых профессиональных вершин”.