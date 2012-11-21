Регионал: новый УПК одобрила Европа, а мнение Власенко никого не волнует

Об этом он заявил, комментируя вступление в силу нового УПК и критику этого документа со стороны некоторых оппозиционных политиков.

«Новый УПК одобрила Европа, и то, что по этому поводу думает Сергей Власенко, никого не волнует. Над ним работали лучшие специалисты нашего государства, практики и теоретики, в том числе и народные депутаты. ПАСЕ также озвучила свои положительные выводы относительно этого документа», - заявил В.Бондик.

«Соответственно, когда страна идет уверенными и взвешенными шагами реформирования криминальной юстиции, зависть и несостоятельность отдельных политических функционеров выливается в такую необоснованную критику. Не каждая европейская страна имеет такие рычаги гуманизации судопроизводства, которые сегодня приняли и внедряем мы», - подчеркнул депутат.

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«А когда человек, который не имела никакого отношения к подготовке КПК, не был заинтересован в этом, хотя и имел возможность в статусе народного депутата работать над документом, теперь начинает лить грязь на него, это называется некомпетентностью и поверхностностью. Если С.Власенко берется трактовать нормы нового УПК, то пусть хотя бы озвучивает их в том виде, как они там выписаны, а не выдумывает собственные страшилки», - заявил В.Бондик.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала оппозиционные политические силы поставить в Верховной Раде вопрос об отмене действия нового Уголовного процессуального кодекса, который вступает в силу 20 ноября.

Об этом сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат С.Власенко.

По его словам, этим УПК «юридически завершено формирование в Украине полицейского государства».

«Этот кодекс – это на самом деле сплошное нарушение Конституции, и этот кодекс на самом деле сплошное нарушение прав граждан», - сказал С.Власенко.

«Юлия Владимировна попросила меня сегодня обнародовать ее призыв ко всем оппозиционным силам в парламенте: одним из первых вопросов работы этого парламента поставить вопрос об отмене действия этого инструмента создания полицейского государства, который власть называет прогрессивным Уголовным процессуальным кодексом», - подчеркнул он.

По словам защитника, в соответствии с нормами нового УПК, человек, в отношении которого возбуждается уголовное дело, не ставится в известность об этом. «Вы можете даже не знать, что против вас возбуждено уголовное дело», - отметил С.Власенко.

Защитник отметил, что глава 21 УПК «Негласные следственные розыскные действия» предусматривает возможность негласного контроля граждан аудио- и видеоспособом, наложение ареста на корреспонденцию, выемку корреспонденции без судебных решений, съем информации с транспортных и телекоммуникационных сетей, съем и хранение информации с электронных информационных систем. Защитник отметил, что по новому УПК следователь также имеет право обследовать публично недоступные места, жилье или другие владения лица путем тайного проникновения в них.

«То есть, без возбуждения уголовного дела вашу квартиру могут обыскать по решению следователя, тайно, вы даже знать об этом не будете», - отметил он.

С.Власенко подчеркнул, что новый УПК позволяет ведение аудио- и видеоконтроля места. «Они могут негласно устанавливать в ваших квартирах, в офисах, у вас, простите, в туалетах, аудио- и видеоконтрольные устройства, то есть видеокамеры», - сказал С.Власенко.

По его словам, защитник, согласно новому УПК, без разрешения и санкции следователя «практически ничего не может делать, не принимает участия в следственных действиях, а только может присутствовать при их проведении».

С.Власенко подчеркнул, что защитник и адвокаты «становятся тотально зависимыми от органов адвокатского самоуправления». То есть, отметил он, «юридически мы с вами находимся в режиме, когда власть юридически и законно может сделать с нами все что угодно».