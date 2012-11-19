Регионал заявил, что новый УПК переписывать уже никто не будет
Новый Уголовный процессуальный кодекс уже никто не будет переписывать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник сегодня во время круглого стола в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли противоречить новый УПК закону о государственной службе.
По словам В.Олейника, никаких разногласий между этими документами нет.
«Никто переписывать не будет. Если будут возникать какие-то противоречия, где сама жизнь, а критерием истины всегда является практика применения, мы готовы к тому, чтобы внести эти изменения. Но в этом вопросе, заявляю вам официально, как один из причастных к этому важному документу (УПК – УНИАН), - задней передачи нет», - подчеркнул депутат-регионал.
Кроме того, В.Олейник заметил, что на заседании комитета, который занимался новым УПК, представители силовых структур выразили готовность к применению нового УПК.
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Также В.Олейник прибавил, что государство должно было бы улучшить финансирование правоохранительных органов.
Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс вступает с 20 ноября.
13 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поддерживает создание мониторинговой группы, которая будет проверять введение и выполнение норм нового УПК.
Справка УНИАН. Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины Верховная Рада приняла в ночь на 13 апреля.
В целом парламент рассматривал проект УПК во втором чтении четыре дня, начиная с 10 апреля. В ходе рассмотрения парламент отклонил большинство поправок, предложенных депутатами из оппозиции.