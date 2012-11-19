Регионал заявил, что новый УПК переписывать уже никто не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник сегодня во время круглого стола в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли противоречить новый УПК закону о государственной службе.

По словам В.Олейника, никаких разногласий между этими документами нет.

«Никто переписывать не будет. Если будут возникать какие-то противоречия, где сама жизнь, а критерием истины всегда является практика применения, мы готовы к тому, чтобы внести эти изменения. Но в этом вопросе, заявляю вам официально, как один из причастных к этому важному документу (УПК – УНИАН), - задней передачи нет», - подчеркнул депутат-регионал.

Кроме того, В.Олейник заметил, что на заседании комитета, который занимался новым УПК, представители силовых структур выразили готовность к применению нового УПК.

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Также В.Олейник прибавил, что государство должно было бы улучшить финансирование правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс вступает с 20 ноября.

13 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поддерживает создание мониторинговой группы, которая будет проверять введение и выполнение норм нового УПК.

Справка УНИАН. Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины Верховная Рада приняла в ночь на 13 апреля.

В целом парламент рассматривал проект УПК во втором чтении четыре дня, начиная с 10 апреля. В ходе рассмотрения парламент отклонил большинство поправок, предложенных депутатами из оппозиции.