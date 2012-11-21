Лутковская отмечает, что Украина должна выполнить решение ЕСПЧ по делу Луценко

Об этом омбудсмен сказала в эфире "Голоса Америки".

По ее словам, это решение ЕСПЧ вступило в силу и начался отсчет времени для его выполнения.

"Я не думаю, что это то решение, которое необходимо оценивать. Я думаю, что с этого нужно делать выводы. Это значит, что на сегодняшний день решение Европейского суда по делу «Луценко против Украины» приобрело статус окончательного, соответственно, начинается отсчет времени для того, чтобы оплатить справедливую сатисфакцию, определенную в решении Европейского суда по правам человека по делу "Луценко против Украины". Кроме того, государство должно принять меры общего характера, для того, чтобы такие нарушения в будущем не повторялись", - заявила В.Лутковская.

Она считает, что в целом решения Европейского суда по правам человека должны быть для Украины основанием для анализа законодательства с целью избежания таких нарушений в будущем.

«Или проанализировать судебную практику и обратиться к судьям с просьбой, чтобы они использовали решение Европейского суда по правам человека как определенный указатель и, соответственно, не нарушали права человека в будущем, если это уже констатировано в решении Европейского суда по правам человека по конкретному делу», - считает омбудсмен.

В.Лутковская не согласилась с тем, что решения Европейского суда не выполняются в Украине, в то же время она заметила, что пока в Украине нет возможности привлечь к ответственности лиц, чьи действия стали основанием для обращений в ЕСПЧ.

"Это огромная проблема. К сожалению, у нас нет возможности привлечь к ответственности людей, чьи действия стали основанием для обращения в Европейский суд по правам человека. И, к сожалению, если мы даже знаем по материалам дела, кто конкретно занимался делом человека, и есть решение Европейского суда, что человека истязали, - мы можем сделать выводы, кто это делал, но даже тогда у нас нет возможности привлечь к ответственности по очень простой причине – за это время истекают сроки давности привлечения к ответственности. Потому что, к сожалению, Европейский суд не быстрый институт, человек должен использовать все национальные средства защиты, соответственно, проходит определенное время, потом рассмотрение дела в Европейском суде, и в результате мы теряем время, позволяющее привлечь человека к ответственности", - сказала В.Лутковская.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

3 июля этого года Европейский суд по правам человека признал нарушение по делу Ю.Луценко и обязал Украину выплатить экс-министру 15 тыс. евро компенсации.

19 ноября ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины на решение о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко. Таким образом решение суда от 3 июля вступило в силу.