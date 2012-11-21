Тарасюк: регионалы хотят ликвидировать комитет ВР по вопросам евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Верховной Рады VI созыва Борис Тарасюк заявил на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного Партнерства.

По словам Б.Тарасюка, в настоящее время представители Партии регионов обсуждают идею отмены в парламенте следующего созыва Комитета по вопросам европейской интеграции и передачи его функций Комитету по иностранным делам.

«Это будет лишний раз свидетельствовать, что декларации - это одно, а действия - совсем другое», - подчеркнул Б.Тарасюк.

Он выразил сомнение, что власти действительно хотят, чтобы Украина вошла в состав Европейского Союза. Б.Тарасюк убежден, цель руководства Украины - не евроинтеграция, а удержание власти любой ценой.

Б.Тарасюк подчеркнул, что как член рабочей группы по организации работы парламента VII созыва приложит все усилия, чтобы Комитет по вопросам европейской интеграции не был ликвидирован.