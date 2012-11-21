"Батькивщина": победитель выборов в Ахтырке оказалась под давлением властей

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Сумского областного избирательного штаба ВО «Батькивщина» Николай Клочко, уточнив, что данную информацию он получил по телефону от самой Ирины Купрейчик.

По его информации, И. Купрейчик после оглашения результатов выборов встретилась с руководителями райгосадминистраций тех районов Сумщины, которые входят в ее избирательный округ.

«В разговорах они намекали, чтобы оппозиционерка подумала о присоединении в новом парламенте к большинству, что позволит "больше помогать избирателям на округе". Также чиновники непрямо обещали, что в случае неприсоединения к большинству у фирмы «Нива-Агротех», которой руководит И. Купрейчик, может не оказаться «простора для развития».

Он также заявил, что оппозиционеры постараются «настоятельно убедить» главу Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря после возвращения его из отпуска в том, что подобные методы давления чиновников на женщину и народного депутата Украины недопустимы, упомянув, что лично губернатор поздравил И.Купрейчик с победой на выборах.

Справка УНИАН. По данным ЦВК, по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий, в избирательном округе №162 (центр в г. Ахтырка) наибольшее количество голосов набрала представитель партии ВО «Батькивщина», директор ООО «Нива-Агротех» Ирина Купрейчик – 34,55%. На втором месте оказался представитель Партии регионов, почетный президент концерна «Укрроссметалл» Григорий Дашутин, за которого проголосовали 31,68 % избирателей.

По данным ЦИК, в трех из шести избирательных округов Сумской области победили представители ОО "Батькивщина", в одном - Партии регионов (Андрей Деркач), в двух самовыдвиженцы (в т.ч. Александр Волков). Ни в одном округе не было одновременного баллотирования кандидатов "Батькивщины" и УДАРа.