Налоговая утверждает, что обыски у мужа Оробец не имеют политической основы

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в г. Киеве.

Налоговая служба отмечает, что ни один работник физической защиты налоговой милиции к обыску не привлекался.

«Заявления отдельных политиков об использовании работниками налоговой службы масок во время проведения следственных действий не соответствуют действительности», - подчеркнули в ведомстве.

В производстве следственного управления ГНС в г. Киеве находится уголовное дело, возбужденное по факту подделки уставных документов при создании ООО «Феникс Капитал» по ст. 358 ч. 1, ч. 4 Уголовного кодекса Украины и относительно служебных лиц ООО «Феникс Капитал» по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ГНС объяснили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты документальной выездной проверки указанного предприятия по вопросам соблюдения требований налогового законодательства, согласно которой установлены: операции по купле-продаже ценных бумаг с компанией-нерезидентом (Республика Кипр), которая зарегистрирована на «подставных лиц» и имеет признаки «фиктивности»; финансовые манипуляции с ценными бумагами и неуплата налогов в размере свыше 4 млн грн.

ГНС в г. Киеве подчеркивает, что все следственные действия относительно ООО «Феникс Капитал» связаны с административно-хозяйственной деятельностью предприятия и не имеют никакой политической основы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, Л.Оробец заявила, что в киевский офис компании Phoenix Capital, председателем совета директоров которой является ее муж, ворвались неизвестные в масках.

По ее словам, сотрудники через стекло показали, что их бьют, и что там происходит обыск.

В то же время, помощник депутата Ярослав Юрчишин, который стал свидетелем вторжения, рассказал, что всех работников закрыли в офисе и отобрали телефоны.

"Неизвестные представились охранникам работниками УБОПа, а внутри они уже показывают удостоверение налоговой милиции. Милиционерам, которых вызывали работники компании, эти неизвестные отказываются показать постановление суда об обыске", – сказал Я.Юрчишин.

По словам Л.Оробец, ее муж занимается инвестиционным банкингом, имеет средний бизнес на 50 рабочих мест.

"Он всю жизнь исправно платил налоги и вынуждал делать это своих контрагентов, но вот сегодня "выгребает" от налоговой", – заявила депутат.

Позже Л.Оробец также сообщила, что ей на мобильный позвонили по телефону со скрытого номера и предложили "решить вопрос путем политических переговоров".