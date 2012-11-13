Налоговая утверждает, что обыски у мужа Оробец не имеют политической основы
Обыск в офисе по месту расположения ООО «Феникс Капитал» (Phoenix Capital), председателем совета директоров которого является муж народного депутата Леси Оробец, проводился на основании постановления следователя, санкционированного прокуратурой города Киева.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба в г. Киеве.
Налоговая служба отмечает, что ни один работник физической защиты налоговой милиции к обыску не привлекался.
«Заявления отдельных политиков об использовании работниками налоговой службы масок во время проведения следственных действий не соответствуют действительности», - подчеркнули в ведомстве.
В производстве следственного управления ГНС в г. Киеве находится уголовное дело, возбужденное по факту подделки уставных документов при создании ООО «Феникс Капитал» по ст. 358 ч. 1, ч. 4 Уголовного кодекса Украины и относительно служебных лиц ООО «Феникс Капитал» по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.
В ГНС объяснили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты документальной выездной проверки указанного предприятия по вопросам соблюдения требований налогового законодательства, согласно которой установлены: операции по купле-продаже ценных бумаг с компанией-нерезидентом (Республика Кипр), которая зарегистрирована на «подставных лиц» и имеет признаки «фиктивности»; финансовые манипуляции с ценными бумагами и неуплата налогов в размере свыше 4 млн грн.
ГНС в г. Киеве подчеркивает, что все следственные действия относительно ООО «Феникс Капитал» связаны с административно-хозяйственной деятельностью предприятия и не имеют никакой политической основы.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, Л.Оробец заявила, что в киевский офис компании Phoenix Capital, председателем совета директоров которой является ее муж, ворвались неизвестные в масках.
По ее словам, сотрудники через стекло показали, что их бьют, и что там происходит обыск.
В то же время, помощник депутата Ярослав Юрчишин, который стал свидетелем вторжения, рассказал, что всех работников закрыли в офисе и отобрали телефоны.
"Неизвестные представились охранникам работниками УБОПа, а внутри они уже показывают удостоверение налоговой милиции. Милиционерам, которых вызывали работники компании, эти неизвестные отказываются показать постановление суда об обыске", – сказал Я.Юрчишин.
По словам Л.Оробец, ее муж занимается инвестиционным банкингом, имеет средний бизнес на 50 рабочих мест.
"Он всю жизнь исправно платил налоги и вынуждал делать это своих контрагентов, но вот сегодня "выгребает" от налоговой", – заявила депутат.
Позже Л.Оробец также сообщила, что ей на мобильный позвонили по телефону со скрытого номера и предложили "решить вопрос путем политических переговоров".