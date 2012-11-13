Оробец говорит, что ее хотят загнать в большинство

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Выборы 2012 окончились, наблюдатели уехали - начался обычный украинский беспредел... Дали понять, что происходит. Началась "индивидуальная работа" с народными депутатами по созданию большинства под Януковича”, - отметила Л.Оробец.

Она также добавила, что люди, которые ворвались в офис ее мужа, сбивая с ног охранника, кричали, что они из УБОП, а теперь убеждают юристов, что из налоговой милиции.

“Вызвали милицию по 102 - приехала группа. Люди в штатском не пускают и их в офис! На требование работника милиции предъявить постановление суда, которое разрешает проведение обыска и следственные действия, не реагируют”, - добавила она.

Кроме того, Л.Оробец, ссылаясь на слова своего помощника, заметила, что из двух вызванных нарядов милиции ни один "правоохранитель" не осмелился подойти к "налоговикам", чтобы выяснить законность их действий. “По словам помощника: на место события приехали журналисты. Им тоже не показали документальных оснований удержания в заложниках нескольких десятков людей. От общения с журналистами «правоохранители» отгородились дверью”, - добавила она.

Л.Оробец также сообщила, что в помещение, преодолевая сопротивление, вошел народный депутат Андрей Парубий, и тоже стал заложником «правоохранителей». “От журналистов отгородились шкафом, чтобы помешать съемке. На просьбу журналистов показать, на основании чего происходят все эти действия, ответ был: "не волнуйтесь, следователь сейчас напишет", - написала она.

В то же время, отметила Л.Оробец, адвоката фирмы не пустили, так же не пустили и заместителя руководителя налоговой милиции.

Как сообщалось, в офис мужа народного депутата Украины Л.Оробец, избранной в новый парламент по спискам “Батьківщини”, ворвались неизвестные лица в масках.

Муж Л.Оробец является председателем совета директоров киевского офиса компании Phoenix Capital.