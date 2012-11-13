СМИ: В офисе мужа Оробец устроили «маски-шоу»

Об этом сообщила сама Л.Оробец в комментарии "Украинской правде".

"Это исключительно политическая расправа", – считает депутат.

По ее словам, работники через стекло показали, что их бьют и, что там происходит обыск.

"Они, наверное, знали мой график, знали, что сегодня я в Одессе и не смогу никак ни помешать, ни вмешаться", – рассказала Л.Оробец.

В то же время, помощник депутата Ярослав Юрчишин, ставший свидетелем вторжения, рассказал, что всех работников закрыли в офисе и отобрали телефоны.

"Неизвестные представились охранникам работниками УБОПа, а внутри они уже показывают удостоверение налоговой милиции. Милиционерам, которых вызывали работники кампании, эти неизвестные отказываются показать постановление суда об обыске", – сказал Я.Юрчишин.

По словам помощника, из двух вызванных нарядов милиции, ни один работник милиции не осмелился подойти к "налоговикам", чтобы выяснить законность их действий.

По словам Л.Оробец, ее муж занимается инвестиционным банкингом, имеет средний бизнес на 50 рабочих мест.

"Он всю жизнь исправно платил налоги и заставлял делать это своих контрагентов, но вот сегодня "выгребает" от налоговой", – заявила депутат.

Позднее Л.Оробец также сообщила, что ей на мобильный позвонили по телефону со скрытого номера и предложили "решить вопрос путем политических переговоров".

"... Ваша политическая позиция нам была бы очень ценна...", – процитировала Л.Оробець неизвестного собеседника.