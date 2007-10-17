Суд запретил проводить „Русский марш” в Севастополе

Ленинский районный суд Севастополя запретил общественной организации „Движение против нелегальной иммиграции - Севастополь” проводить 4 ноября „Русский марш” по центральным улицам и проспектам города.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим иском в суд обратилась Ленинская районная государственная администрация, в частности, отмечая, что перекрытие участниками акции движения транспорта может в определенной степени парализовать жизнь города и создать его жителям много неудобств.

Со своей стороны лидер этой общественной организации Михаил БРИЦЫН назвал судебное решение “несправедливым и необоснованным”, и заявил, что организация “в судебном порядке будет подавать апелляцию”. В интервью местному частному телеканалу НТС он также отметил, что „проведением акции ее участники хотели выразить солидарность с российским народом”. По словам М.Брицына „марш призван объединить все российское движение Крыма и подчеркнуть единство российских людей Севастополя и Крыма”.

Как сообщал УНИАН, в прошлый понедельник Севастопольская городская государственная администрация предупредила организаторов запланированного на 4 ноября „Русского марша” о незаконности данной акции.