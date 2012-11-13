Адвокаты подали кассационную жалобу на приговор Иващенко

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Сегодня мы подали кассационную жалобу на приговор Иващенко в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, поскольку считаем, что наш подзащитный невиновен в совершении инкриминируемого ему преступления, за которое он был осужден», - сказал адвокат.

Справка УНИАН. 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.