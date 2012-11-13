Томенко: Нынешнее большинство ВР заставляют поддержать продажу земли

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.Томенко.

По его убеждению, земельный вопрос будет ключевым в 2013 году, «поскольку власти так доруководились, что должны всему миру: от Запада - до России и Китая». «А больше всего, - прибавил он, - собственным гражданам, поскольку бюджет 2012 года был тотально недоисполнен по всем статьями, начиная от капитальных вложений в строительство, заканчивая образованием и здравоохранением».

Поэтому, подчеркнул Н.Томенко, сегодня между депутатами парламентского большинства, которые разбираются в проблемах сельского хозяйства, и командой В.Януковича идет жесткая борьба по этому вопросу.

В качестве примера вице-спикер напомнил, что на предыдущем заседании ВР в повестку дня был внесен законопроект об обращении земли сельскохозяйственного назначения, в котором ко второму чтению Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений учел предложения, поступившие от оппозиции, в том числе и его предложение о моратории на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2015 года.

В то же время, Н.Томенко отметил, что «после того как представители команды Виктора Януковича уже спланировали себе начало продажи земли в 2013 году, было сделано все, чтобы данный законопроект был снят с рассмотрения».

«И я прогнозирую, что большинство Верховной Рады нынешнего созыва под давлением команды В.Януковича в последние дни могут принять данный законопроект в редакции первого чтения, предусматривающей, что мораторий на продажу земли продлевается лишь до принятия закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения, который, в свою очередь, должен быть предложен Верховной Раде не позднее 1 января 2013 года. А значит, в начале 2013 года уже будет проголосован и автоматически будет снят мораторий», - сказал Н.Томенко.

«Мы будем следить за тем, вынудят ли комитет по вопросам АПК пересмотреть свое решение и поддержать во втором чтении редакцию, позволяющую в 2013 начать продажу земли», - подытожил Н.Томенко.