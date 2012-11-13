Суд отказывается ждать до полного выздоровления Тимошенко

Судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский оставил без рассмотрения ходатайство защиты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко об остановке производства по делу до полного выздоровления подсудимой.

Как передает корреспондент УНИАН, во время судебного заседания представители государственного обвинения попросили суд перенести судебное заседание из-за отсутствия Ю.Тимошенко в зале судебных заседаний.

В свою очередь, защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко отметил корректную формулировку судьи о том, что Тимошенко не может принимать участия в судебном заседании в связи с состоянием здоровья.

С.Власенко также потребовал от К.Садовского рассмотреть ходатайство об остановке производства по делу ЕЭСУ до полного выздоровления Ю.Тимошенко.

Он подчеркнул, что суд на этой стадии судебного процесса уже рассматривал ходатайство прокуроров о назначении судмедэкспертизы состояния здоровья Ю.Тимошенко, а также об установлении технической возможности проведения суда в режиме видеоконференции.

Защитник призвал суд с учетом равноправия сторон защиты и обвинения рассмотреть ходатайство об остановке производства.

Адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк обратил внимание на то, что суд назначает новые судебные заседания, заранее понимая, что их нужно будет перенести из-за невозможности участия Ю.Тимошенко в связи с ее состоянием здоровья. А.Плахотнюк отметил, что закрытие производства по делу до выздоровления Ю.Тимошенко позволит сэкономить как время участников процесса, так и средства на проведение судебных заседаний.

Выслушав мнения сторон, судья К.Садовский никак не прокомментировал это ходатайство, и постановил перенести дело на 14.00 23 ноября.

В свою очередь представитель государственного обвинения Виктория Калита на брифинге после заседания суда по делу о корпорации «Единые энергетические системы Украины» заявила, что Юлия Тимошенко, находящаяся в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, может принимать участие в судебных заседаниях.

«В соответствии с заключениями судебно-медицинской экспертизы, нет данных о том, что подсудимая тяжело больна, она может принимать участие в судебных заседаниях», - сказала В.Калита.

Комментируя ходатайство защиты Ю.Тимошенко о пристановлении производства по делу до полного выздоровления подсудимой, В.Калита отметила, что закон предусматривает возможность приостановления рассмотрения уголовного дела в случае наличия у подсудимого психической или иной тяжелой болезни.

В.Калита подчеркнула, что данных о наличии таких болезней у Ю.Тимошенко нет.Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».

29 октября экс-премьер в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.