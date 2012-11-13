Прокурор надеется все-таки доставить Тимошенко в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая пребывает в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, и в очередной раз отсутствовала на судебном заседании по делу относительно ЕЭСУ, пытается избежать ответственности за совершенное преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге после судебного заседания высказала представитель государственного обвинения Виктория Калита.

Она отметила, что Ю.Тимошенко более полугода проходит лечение в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове. По ее мнению, за это время «можно было оказать помощь и вылечить, поставить на ноги не одного человека».

В.Калита подчеркнула, что рано или поздно Ю.Тимошенко придется прибыть в суд и дать свои объяснения по делу. «В течение уже полугода подсудимая пытается избежать ответственности, подсудимая не является в суд, однако рано или поздно все равно ей придется стать перед судом, рано или поздно ей все равно придется явиться в суд и предоставить свои объяснения, свои аргументы», - сказала В.Калита.

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Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.