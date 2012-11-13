В Харькове продолжится рассмотрение дела ЕЭСУ
09:04, 13 ноября 2012Политика
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Сегодня в Киевском районном суде Харькова возобновится судебное разбирательство по делу о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Тимошенко написала заявление, что не может прийти в суд
Защитник бывшего премьера Сергей Власенко в понедельник высказал мнение, что сегодня Тимошенко не появится в зале суда Харьковского областного административного суда, где Киевский районный суд Харькова проводит рассмотрение дела, пишет Радио Свобода.
В заявлении в суд, датированном 8 ноября, бывший премьер заявила, что состояние здоровья не позволяет ей принять участие в судебном заседании - из-за объявленной 29 октября голодовки в знак протеста против предполагаемой фальсификации парламентских выборов.
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