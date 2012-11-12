Украинские заробитчане хотят голосовать за мажоритарщиков
Представители общественных организаций украинцев за рубежом просят новоизбранных народных депутатов предоставить трудовым мигрантам право во время парламентских выборов голосовать по мажоритарной системе.
Соответствующее обращение распространила пресс-служба Союза украинцев в Португалии, сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.
По данным портала, документ подписан председателями 15 общественных организаций из Португалии, Италии, Греции, Испании и Чехии.
По мнению представителей трудовых мигрантов, даже получив независимость, патриотические силы в Украине не смогли прекратить дальнейшую дифференциацию общества, допустивши, кроме этнического, еще и социальное разделение.
«Вследствие этого возникла новая социальная группа граждан Украины – украинские трудовые мигранты. Многомиллионная часть украинского народа фактически была продана, как товар, зарубежным странам. Причем разными правительствами во времена независимости», – говорится в обращении.
«Получив взамен миллиардные валютные поступления, послушники Москвы и безнациональные олигархи выполнили и другую, не менее важную задачу – отстранили от политической борьбы за власть активных украинцев, которые были поставлены в такие условия, которые не давали им другой альтернативы для выживания, кроме трудовой миграции за границу», – отмечают представители диаспоры.
В документе говорится, что народные депутаты и политические партии были безразличными к этой проблеме. «А чтобы еще больше ограничить права мигрантов, олигархическое правительство через судебную ветвь лишило их конституционного права голосовать за мажоритарных кандидатов», - отмечается в обращении.
«Мы надеемся, что новоизбранная Верховная Рада исправит все допущенные ошибки, а именно: устранит прямую дискриминацию избирательного права (права голосовать за мажоритарных кандидатов), введет более практическую форму голосования для украинских граждан, которые находятся заграницей, например – дистанционную и, главное, будет решать социальные проблемы своих граждан не путем увеличения экспорта рабочей силы за пределы Родины», – говорится в заявлении.