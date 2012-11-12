Украинские заробитчане хотят голосовать за мажоритарщиков

Соответствующее обращение распространила пресс-служба Союза украинцев в Португалии, сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

По данным портала, документ подписан председателями 15 общественных организаций из Португалии, Италии, Греции, Испании и Чехии.

По мнению представителей трудовых мигрантов, даже получив независимость, патриотические силы в Украине не смогли прекратить дальнейшую дифференциацию общества, допустивши, кроме этнического, еще и социальное разделение.

«Вследствие этого возникла новая социальная группа граждан Украины – украинские трудовые мигранты. Многомиллионная часть украинского народа фактически была продана, как товар, зарубежным странам. Причем разными правительствами во времена независимости», – говорится в обращении.

«Получив взамен миллиардные валютные поступления, послушники Москвы и безнациональные олигархи выполнили и другую, не менее важную задачу – отстранили от политической борьбы за власть активных украинцев, которые были поставлены в такие условия, которые не давали им другой альтернативы для выживания, кроме трудовой миграции за границу», – отмечают представители диаспоры.

В документе говорится, что народные депутаты и политические партии были безразличными к этой проблеме. «А чтобы еще больше ограничить права мигрантов, олигархическое правительство через судебную ветвь лишило их конституционного права голосовать за мажоритарных кандидатов», - отмечается в обращении.

«Мы надеемся, что новоизбранная Верховная Рада исправит все допущенные ошибки, а именно: устранит прямую дискриминацию избирательного права (права голосовать за мажоритарных кандидатов), введет более практическую форму голосования для украинских граждан, которые находятся заграницей, например – дистанционную и, главное, будет решать социальные проблемы своих граждан не путем увеличения экспорта рабочей силы за пределы Родины», – говорится в заявлении.