В ВР провели своих представителей 9 партий (официальные результаты)
Сегодня ЦИК объявила победителей еще в 34 округах и таким образом, фактически, подвела официальные результаты парламентских выборов (осталось определить победителей только в 5 проблемных округах).
Как свидетельствуют данные, обнародованные ЦИК, в новый состав Верховной Рады своих представителей провели 9 партий и 43 самовыдвиженца.
Партия регионов получила в составе новой ВР 185 мест (по спискам - 72, мажоритарщиков - 113).
Объединенная оппозиция "Батькивщина" добыла 101 мандат (62 +39).
"УДАР Виталия Кличко" получает 40 мест в ВР. (34+6).
ВО "Свобода" провела 37 депутатов (25 +12).
У КПУ будет в ВР 32 представителя (ни одного мажоритарщика).
Партия "Единый центр" в ВР будет представлена 3 представителями семейства Балог (все по мажоритарке).
"Народная партия" может распоряжаться 2 местами (все по одномандатным округам).
"Радикальная партия Олега Ляшко" будет представлена в парламенте одним только своим лидером - 1 место (в одномандатном округе).
Партия "Союз" провела по мажоритарке своего представителя - 1 место.
Остальные - самовыдвиженцы - 43 места.