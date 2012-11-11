В ВР провели своих представителей 9 партий (официальные результаты)

Как свидетельствуют данные, обнародованные ЦИК, в новый состав Верховной Рады своих представителей провели 9 партий и 43 самовыдвиженца.

Партия регионов получила в составе новой ВР 185 мест (по спискам - 72, мажоритарщиков - 113).

Объединенная оппозиция "Батькивщина" добыла 101 мандат (62 +39).

"УДАР Виталия Кличко" получает 40 мест в ВР. (34+6).

ВО "Свобода" провела 37 депутатов (25 +12).

У КПУ будет в ВР 32 представителя (ни одного мажоритарщика).

Партия "Единый центр" в ВР будет представлена ​​3 представителями семейства Балог (все по мажоритарке).

"Народная партия" может распоряжаться 2 местами (все по одномандатным округам).

"Радикальная партия Олега Ляшко" будет представлена ​​в парламенте одним только своим лидером - 1 место (в одномандатном округе).

Партия "Союз" провела по мажоритарке своего представителя - 1 место.

Остальные - самовыдвиженцы - 43 места.