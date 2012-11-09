Немцы обещают Украине 5 млрд кубометров газа

Об этом сообщила польская Gazeta Wyborcza (GW) в пятницу.

"Немецкий концерн подтвердил GW, что подписал рамочное соглашение на поставку в Украину до 5 млрд кубометров газа до мая 2013 года. Позже контракт может быть продлен", - отмечает газета.

По ее данным, RWE, которая начала поставки топлива в Украину через польскую газотранспортную систему, с ноября текущего года до января 2013 года должна поставить украинскому "Нафтогазу" до 56 млн кубометров газа.

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Газета также написала со ссылкой на российский портал РБК, что Украина будет покупать газ RWE за 360-390 долларов за тысячу кубометров. При этом российский газ по прямому контракту с "Газпромом" в 4-м квартале обходится Украине в 432 доллара за тысячу кубометров.

В газете также сообщается, что министр государственного имущества Николай Будзановский заявил, что Польша благодаря полученной в начале этой недели скидки на российский газ будет покупать его "значительно дешевле 500 долларов" за тысячу кубометров. По данным издания, до скидки российское "голубое топливо" обходилось полякам 575 долларов за тысячу кубометров.

Gazeta Wyborcza отметила, что Украина начала поставки газа из Западной Европы впервые в своей истории.

"Это беспрецедентное событие. Ранее Украина импортировала газ только из России. Теперь нашла на Западе конкуренцию для «Газпрома»", - написал один из наиболее авторитетных польских ежедневников.

Как сообщал УНИАН, украинские власти решили закупать топливо в Европейском Союзе, заявляя, что оно будет обходиться стране дешевле, чем по действующему контракту с "Газпромом", согласно которому за первые три квартала текущего года цена топлива варьировалась в пределах 416-426 долларов.

Оператор польской газотранспортной системы Gaz-System сообщил УНИАН о подписанном контракте на транспортировку газа RWE в Украину через пункт "Хермановице", отказавшись уточнить строк его действия, но отметив, что свободные мощности, предложенные на этом направлении, составляют до 4 млн кубометров в сутки или теоретически почти 1,5 млрд кубометров в год.

В то же время компания отметила, что поставки через этот пункт могут "прерываться" в случае неблагоприятного распределения газа в польской газотранспортной сети.

Справка УНИАН. "Нафтогаз Украины" в мае 2012 года подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не объявив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.