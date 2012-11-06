Азаров подтвердил, что Украина начала качать газ из Германии

10:02, 06 ноября 2012
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил, что с 1 ноября т.г. начались поставки газа в Украину из Германии.

Азаров говорит, что пока проверяют, сколько немецкого газа можно получать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Да, мы такие поставки начали. Они пока еще не носят глобального масштаба, но они начались», - сказал премьер-министр. Он отметил, что на сегодняшний день основным заданием является отработка технических возможностей по поставкам газа из Европы.

«Сейчас самое важное – это отработать технические возможности, проверить работоспособность систем, оценить, сколько мы можем такого газа получать. Сейчас это задача номер один – отработать все системы до такой степени, чтобы мы были уверены, что при необходимости мы сможем получать достаточное количество газа», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, на днях пресс-служба польской компании Gaz-System, отвечающей за национальную газотранспортную систему, подтвердила, что "Нафтогаз Украины" с 1 ноября текущего года начал импорт газа, закупаемого у трейдера немецкой компании RWE и поставляемого в страну через Польшу. Пресс-служба сообщила, что подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае текущего года "Нафтогаз" подписал с немецкой компанией RWE Supply & Trading рамочный контракт на поставку газа, не определив планируемых объемов, которые украинская компания могла бы закупить у немецкого трейдера.

Ряд СМИ сообщали, что «Нафтогаз» договорился с RWE о поставках в ноябре-декабре текущего года около 1 млн кубометров в сутки, что составляет минимальную долю в объемах импорта газа в Украину.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

В конце октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украине невыгодно покупать дорогой российский газ и она готова искать альтернативные российским источники газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

В текущем году Украина намерена сократить покупку газа у "Газпрома" до 27 млрд кубометров с 40 млрд. куб.м. в прошлом году и предусмотренными контрактом 52 млрд куб.м.

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