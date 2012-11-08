Укргазбанк не подтверждает информацию о кредите Засухи - банковская тайна

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«АБ «Укргазбанк» относительно публикации от 8 ноября «Суд по ОИК 94 приобщил к делу кредит Засухи на миллион долларов» в некоторых средствах массовой информации официально заявляет, что не может предоставить информацию о достоверности опубликованного заявления в связи с тем, что на предоставление документа, который фигурирует в публикации, не поступало ни одного запроса и, соответственно, отмеченный документ (заявление или копия заявления на предоставление кредита) никому не предоставлялся», - отмечается в сообщении.

В банке подчеркивают, что, в соответствии с законодательством Украины, информация, касающаяся клиентов банка, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам. Подобные документы могут быть предоставлены исключительно по запросу государственных органов, которые отмечены в ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Как сообщалось, Киевский окружной административный суд приобщил к делу о фальсификациях в избирательном округе №94 копию заявления о получении Т.Засухой банковского кредита в 1 млн долларов. Копию заявления суду передал председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк. По его словам, полученные средства могли пойти на подкуп членов ОИК для фальсификации выборов в 94-ом округе.

В свою очередь, Т.Засуха заявила о намерении обратиться с иском в суд, чтобы тот обязал А.Яценюка опровергнуть заявление о получении ею банковского кредита в сумме 8,3 млн грн с целью подкупа членов избирательной комиссии.