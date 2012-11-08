Засуха будет судиться с Яценюком

Кандидат в народные депутаты по 94-му избирательному округу Татьяна Засуха намерена обратиться с иском в суд, чтобы тот обязал народного депутата Арсения Яценюка опровергнуть заявление, сделанное им сегодня, о том, что она взяла банковский кредит в сумме 8,3 млн грн с целью подкупа членов избирательной комиссии.

Об этом говорится в заявлении Т.Засухи, переданном агентству УНИАН.

«Сегодня один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, - отмечается в заявлении Т.Засухи, - сделал беспрецедентное заявление о том, что я взяла кредит в банке для подкупа избирательной комиссии. Ввиду этого заявляю, что А.Яценюк свои лживые заявления будет опровергать в судебном порядке».

По словам Т.Засухи, «такие горе-политики ищут информационный повод там, где его быть не может, прибегая к откровенной лжи и манипуляции общественным мнением».

«Считаю такие заявления давлением на меня и мою семью, цель которых – вынудить меня сняться с избирательной гонки», - резюмировала Т.Засуха.