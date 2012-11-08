Суд приобщил к делу по 94-му округу миллионный кредит Засухи
11:46, 08 ноября 2012Политика
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Киевский окружной административный суд приобщил к делу о фальсификациях на избирательном округе № 94 документ, который свидетельствует, что Татьяна Засуха взяла 8,3 млн гривен кредита в "Укргазбанке".
Засуха взяла миллион долларов кредита
Об этом сообщает "Украинская правда".
Приобщить к делу документ, который свидетельствует, что скандальная кандидат взяла 1 ноября кредит, требовал Арсений Яценюк, по мнению которого, эти деньги были потрачены на подкуп членов избирательной комиссии.
Он попросил суд приобщить документ к делу и обратиться в прокуратуру с просьбой о расследовании этого факта.
Яценюк добавил, что получил документ утром, поэтому не успел обратиться в правоохранительные органы сам.
Как сообщал УНИАН, в суд сначала не пускали журналистов. Однако впоследствии корреспондентов информагентств пропустили на заседание суда, который рассматривает иск «Батькивщины» к ОИК № 94
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