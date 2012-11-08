Суд приобщил к делу по 94-му округу миллионный кредит Засухи

Об этом сообщает "Украинская правда".

Приобщить к делу документ, который свидетельствует, что скандальная кандидат взяла 1 ноября кредит, требовал Арсений Яценюк, по мнению которого, эти деньги были потрачены на подкуп членов избирательной комиссии.

Он попросил суд приобщить документ к делу и обратиться в прокуратуру с просьбой о расследовании этого факта.

Яценюк добавил, что получил документ утром, поэтому не успел обратиться в правоохранительные органы сам.

Как сообщал УНИАН, в суд сначала не пускали журналистов. Однако впоследствии корреспондентов информагентств пропустили на заседание суда, который рассматривает иск «Батькивщины» к ОИК № 94