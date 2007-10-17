Ющенко поддержал план БЮТ и НУ-НС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает совместный план действий БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” и их намерение сформировать большинство в парламенте.

Об этом говорится в заявлении Президента об официальных результатах досрочных выборов и формировании парламентской коалиции, текст которого передан агентству УНИАН.

В частности, отметив, что по воле людей большинство на выборах получили силы, которые подтвердили преданность демократическим и европейским ценностям, и что это – уже постоянное и неизменное движение, В.ЮЩЕНКО заявил: “15 октября Блок Юлии Тимошенко и Блок «Наша Украина – Народная самооборона» представили Президенту Украины свой совместный план действий и заявили о готовности сформировать большинство в парламенте Украины. Поддерживаю это намерение. Подчеркиваю: эти силы взяли на себя ответственность за развитие ситуации и продуктивную работу в высшем законодательном органе”.

При этом Президент отметил, что ожидает образования большинства коалицией с момента открытия сессии Верховной Рады.