Азаров заявил, что оппозиция «кулаками» испортила «спокойные выборы»

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он сказал во время встречи в Киеве с делегацией Евросоюза во главе с бывшим Президентом Республики Польша Александром Квасневским и экс-президентом Европейского парламента Пэтом Коксом. Во встрече также принял участие посол ЕС в Украине Ян Томбинськи.

По словам Н.Азарова, выборы в Верховную Раду, которые прошли 28 октября, были наиболее демократическими и прозрачными за всю историю независимой Украины.

«Мы сделали все для того, чтобы эти выборы были хорошо организованы. И сейчас можно утверждать, что они действительно такими были. Выборы прошли без единого инцидента. Это были первые в истории Украины выборы, которые прошли без каких-либо осложнений: ни на одной участке не зарегистрировано срыва голосования», - подчеркнул Н.Азаров.

Спокойное и организованное голосование давало основания ожидать достаточно быстрого подсчета голосов. Но оппозиция развернула другой сценарий, заявил он.

«Мы столкнулись с откровенным силовым давлением со стороны оппозиционеров в целом ряде округов. Ну, как можно расценивать, когда представители оппозиции захватывают помещения избирательных участков, помещения, где заседают избирательные комиссии? Или когда представители «Свободы» заходят в зал, где происходит подсчет голосов, и начинают угрожать членам избирательных комиссий? В одном округе в Николаевской области избирательные документы в течение суток находились в руках народного депутата от оппозиции. Где гарантии, что они не исправлены? ", - отметил Н.Азаров.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что согласно украинскому законодательству, на установление и объявление официальных результатов выборов Центральной избирательной комиссии отводится 15 суток. Этот срок еще не истек, поэтому говорить о затягивании подсчета априори неправомерно, сказал он.

По словам Н.Азарова, проблема с установлением результатов в пяти округах должна быть обязательно урегулирована по закону, вплоть до проведения перевыборов на этих округах. «Для нас не принципиально, кто там победит. Принципиально, чтобы решения и результаты были законными», - добавил Н.Азаров.

Он отметил, что власть готова к сотрудничеству, но представители оппозиции нагнетают нестабильность в стране. При этом премьер-министр отметил, что, в частности, оппозиционеры пытались создать атмосферу «майдана», но эти попытки абсолютно бесполезны, они не были поддержаны украинским народом.

«Сейчас, как никогда, нам нужна стабильность и объединение всех политических сил. После выборов я предложил программу сотрудничества всем политическим силам», - отметил Н.Азаров и добавил, что, к сожалению, пока, кроме ультиматумов, от оппозиции ничего не было. Он подчеркнул, что язык ультиматумов является недопустимым и не воспринимается как представителями власти, так и украинским народом.