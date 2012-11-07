Азаров: Где фальсификации, о которых кое-кто из оппозиции шумит?

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

"Для всех без исключения граждан в округах были и есть доступными все демократические процедуры установления объективных результатов голосования – вплоть до соревнования в суде. Где фальсификации, о которых кое-кто из оппозиции шумит? Кем они доказаны?", - спросил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что на самом деле во время выборов в Верховную Раду не была нарушена ни одна демократическая норма, ни одна законная процедура.

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"И поэтому возникает последний вопрос: на каком основании появилась абсурдная для настоящей демократии идея (то ли требование, то ли угроза – даже тяжело это охарактеризовать) «обнулить» результаты выборов? Ответ напрашивается один: это фактически признание собственного проигрыша и нежелание поступиться болезненными амбициями ради национальных интересов. Я понимаю, что наши оппоненты давно «обнулили» совесть. Я вижу, что они «обнулили» свою политическую ответственность. Но сегодня действовать так - абсолютно неприемлемо по отношению к государству, к людям", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что эта позиция является циничным неуважением к волеизъявлению всех граждан.

"Во-вторых, это возмутительное фарисейство: они проливают слезы по поводу того, как тяжело людям живется, какие маленькие пенсии и зарплаты, но готовы выбросить на свои избирательные прихоти новые миллиарды гривень. В-третьих, это - прямая угроза демократии в Украине. Где гарантия, что оппонентам понравятся результаты повторного голосования? Где гарантия, что не возникнет желание голосовать в третий раз, в четвертый раз – и так до бесконечности?", - спросил Н.Азаров.

Премьер добавил, что отдельные европейские партнеры выразили обеспокоенность по поводу якобы промедления с подсчетом голосов избирателей. При этом он напомнил, что, по закону о выборах народных депутатов, ЦИК должна обнародовать результаты выборов не позднее, чем через 15 суток после дня голосования. "Этот срок еще не истек. Поэтому эта обеспокоенность преждевременна", - резюмировал Н.Азаров.