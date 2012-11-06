Медики говорят, что сняли побои у 16 человек из-под первомайской ОИК

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Управления здравоохранения Николаевской области.

Так, согласно сообщению, 2 ноября в бюро судебно-медицинской экспертизы г. Первомайска по направлению лиц, которые осуществляют процессуальные действия, судебно-медицинское обследование проведено 5 чел., которые получили повреждения во время событий в городе Первомайске. Еще 11 чел., по соответствующим направлениям, были обследованы 5 ноября Николаевским областным бюро судебно-медицинской экспертизы.

В управлении также отмечают, что 5 ноября в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы поступил адвокатский запрос с требованием немедленно провести осмотр гражданина Украины в связи с нанесением ему телесных повреждений в городе Первомайске. Целью осмотра было выявление степени тяжести полученных повреждений.

"Адвокату было предложено предоставить запрос в соответствии с требованиями законодательства. После предоставления запроса на консультативный осмотр - гражданина осмотрели в тот же день", - говорится в сообщении.

О результатах проведенных экспертиз пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 1 на 2 ноября после первичного подсчета голосов в 132-м округе (Первомайский район Николаевской области), когда лидировал представитель оппозиции Аркадий Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд. По словам очевидцев, стражи порядка силой выводили присутствующих из помещения ОИК №132, побили оконные стекла.

Позже в прессе сообщалось, что во время столкновения пострадали от побоев, а также от слезоточивого газа, якобы примененного сторонниками А.Корнацкого, 12 бойцов спецподразделения.

5 ноября пресс-секретарь областного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Ярослав Индыков заявил, что в Николаевском бюро судмедэкспертизы гражданам отказывают в снятии побоев, полученных во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сказал корреспонденту УНИАН Я.Индыков, после сообщений в печати о том, что в Первомайске во время столкновений с «Беркутом» пострадали только сотрудники правоохранительных органов, руководитель областного избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Вадим Мериков в течение нескольких дней пытался в бюро судмедэкспретизы зафиксировать легкие телесные повреждения, полученные им во время штурма «Беркутом» помещения ОИК № 132 в Первомайском горсовете. По словам Я.Индыкова, в бюро судмедэкспретизы В.Мерикову каждый раз называли разные причины отказа: нет врача, приходите в другой день и т.п.

По словам руководителя областного избирательного штаба, ему известно также несколько случаев, когда другим участникам событий в Первомайске также отказали в фиксировании побоев.

Вчера, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности, в округе №132 (Первомайск, Николаевская область).