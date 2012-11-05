Оппозиция рассказала послам ЕС, США и Канады, как власть фальсифицирует выборы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», на встрече присутствовали лидеры Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов и Арсений Яценюк, лидеры партий «Свобода» Олег Тягнибок и «УДАРа» Виталий Кличко.

После встречи А.Турчинов сообщил, что лидеры оппозиции проинформировали послов о послевыборной ситуации в Украине.

«Руководители совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» встретились с представителями Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады и сообщили им о тех опасных преступлениях, которые сегодня совершает власть, чтобы сфальсифицировать волеизъявление наших граждан», - сказал А.Турчинов.

«Главное ударение, которое делалось на этой встрече, - что это совершают не просто какие-то представители от Партии регионов или кандидаты от власти, а сама власть искажает результаты выборов», - отметил он.

По словам А.Турчинова, власть использует для фальсификаций результатов выборов силовые структуры, в частности, «спецподразделения МВД, судебную ветвь власти, которая полностью контролируется АП».

«Эти люди уничтожают избирательную документацию, разрушают результат, который был достигнут», - добавил А.Турчинов.

«К сожалению, Центральная избирательная комиссия пока полностью работает под контролем АП и готовит незаконные решения о непризнании выборов в тех округах, где победили представители оппозиции», - заявил А.Турчинов.

По его словам, информация обо всех этих фактах была передана послам.