ЦИК требует повторных выборов в 5 скандальных округах

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 15 из 15 членов ЦИК.

"По результатам проверок обращений, поданных партиями, невозможно установить достоверные результаты в части одномандатных округов, что дает основания считать, что выборы были проведены без соблюдения принципов и основ избирательного процесса", - сказал председатель ЦИК Владимир Шаповал, представляя проект решения.

При этом председатель ЦИК сослался на ряд норм и положений Конституции Украины.

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах № 94, 132, 194, 197 и 223 и обратиться в Верховную Раду Украины относительно принятия ею решение о проведении повторных выборов в этих округах", - говорится в решении ЦИК.