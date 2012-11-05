В округе Ляпиной пересчитают голоса на 19 участках

Окружной апелляционный суд Киева принял решение о пересчете голосов на 19 участках 216 округа, где победителем стала представитель ВО "Батькивщина" Ксения Ляпина.

Об этом сообщил в блоге на "Украинской правде" в воскресенье вечером журналист Андрей Черников. "Буквально 5 минут назад после заседания Окружного апелляционного суда стало известно, что в 216 округе будет пересчет на 19 участках, чего требовал Александр Супруненко", - написал он.

По его словам, Ксения Ляпина, которая лидирует с перевесом почти в 1500 голосов, готовится к худшему.