Журналистов не пустили на суд о пересчете голосов в округе Ляпиной
Киевский апелляционный административный суд не пустил представителей СМИ на заседание по делу по иску кандидата в депутаты Александра Супруненко, который обжалует победу выдвиженца оппозиции Ксении Ляпиной в округе №216 в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».
«На слушание дела по иску А.Супруненко в Киевском апелляционном административном суде о пересчете голосов на 48-ми из 74-х участков в округе №216, где победила Ксения Ляпина, не допустили журналистов телеканалов ТВі, Интер и других представителей СМИ», - говорится в сообщении.
Суд удовлетворил возражение представителя А.Супруненко на ходатайство "Батькивщины" разрешить представителям СМИ присутствовать на заседании и вести видеозапись.
«Фактически судебное заседание проходит в закрытом режиме», - констатировали в партии.
Как сообщалось, по данным с сайта ЦИК, в округе №216 К.Ляпина победила самовыдвиженца А.Супруненко с разрывом в почти 1,5 тыс. голосов.
Киевский окружной административный суд вынес решение по иску А.Супруненко о пересчете голосов на большинстве участков в 216 округе Киева
Объединенная оппозиция «Батькивщина» обжаловала это решение.