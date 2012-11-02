Журналистов не пустили на суд о пересчете голосов в округе Ляпиной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

«На слушание дела по иску А.Супруненко в Киевском апелляционном административном суде о пересчете голосов на 48-ми из 74-х участков в округе №216, где победила Ксения Ляпина, не допустили журналистов телеканалов ТВі, Интер и других представителей СМИ», - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил возражение представителя А.Супруненко на ходатайство "Батькивщины" разрешить представителям СМИ присутствовать на заседании и вести видеозапись.

«Фактически судебное заседание проходит в закрытом режиме», - констатировали в партии.

Как сообщалось, по данным с сайта ЦИК, в округе №216 К.Ляпина победила самовыдвиженца А.Супруненко с разрывом в почти 1,5 тыс. голосов.

Киевский окружной административный суд вынес решение по иску А.Супруненко о пересчете голосов на большинстве участков в 216 округе Киева

Объединенная оппозиция «Батькивщина» обжаловала это решение.