В понедельник ЦИК объявит результаты выборов в семи округах

17:51, 03 ноября 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия планирует в понедельник, 5 ноября, объявить результаты выборов в семи одномандатных избирательных округах.

В понедельник объявят результаты в семи округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании ЦИК сообщили члены комиссии Александр Шелестов и Бронислав Райковский.

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В частности, А.Шелестов отметил, что в понедельник Центризбирком сможет объявить официальные результаты выборов в трех округах Донецкой области №№ 46, 52 и 56.

В свою очередь Б.Райковский сообщил, что официальные результаты в округах №№ 105, 106, 110 и 114 (Луганская область) также будут объявлены 5 ноября.

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