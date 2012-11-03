В понедельник ЦИК объявит результаты выборов в семи округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании ЦИК сообщили члены комиссии Александр Шелестов и Бронислав Райковский.

По теме: ЦИК приняла бумажные протоколы от 183 из 225 окружкомов

В частности, А.Шелестов отметил, что в понедельник Центризбирком сможет объявить официальные результаты выборов в трех округах Донецкой области №№ 46, 52 и 56.

В свою очередь Б.Райковский сообщил, что официальные результаты в округах №№ 105, 106, 110 и 114 (Луганская область) также будут объявлены 5 ноября.