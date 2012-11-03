ЦИК приняла бумажные протоколы от 183 из 225 окружкомов

Как передает корреспондент УНИАН, в режиме заседания были объявлены результаты голосования в округах №№ 16, 63, 167, 187, 124, 126, 114, 1, 123, 196, 120, 2.

В частности, в избирательном округе №16 (Ямполь, Винницкая область) Партию регионов поддержали 24,00% избирателей, «Батькивщину» – 43,26%, "УДАР" – 10,60%, КПУ – 10,98%, ВО "Свобода" – 4,38%. По мажоритарной системе победителем стала самовыдвиженка Оксана Калетник - 43,22% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особого мнения.

В избирательном округе №63 (Бердычев, Житомирская область) Партию регионов поддержали 16,28% избирателей, «Батькивщину» – 43,72%, "УДАР" – 14,48%, КПУ – 9,52%, ВО "Свобода" – 8,03%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стала самовыдвиженка Анжелика Лабунская - 25,37% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особого мнения.

В округе №167 (Чертков, Тернопольская область) Партию регионов поддержали 6,41% избирателей, «Батькивщину» - 36,57%, "УДАР" – 9,44%, КПУ – 1,68%, ВО "Свобода" – 39,66%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель ВО «Батькивщина» Иван Стойко – 33,68% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особого мнения.

В избирательном округе №187 (Хмельницкий) Партию регионов поддержали 11,97% избирателей, «Батькивщину» – 37,25%, "УДАР" – 19,61%, КПУ – 6,31%, ВО "Свобода" – 19,85%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель ВО "Батькивщина" Олег Лукашук – 40,34% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особого мнения.

В избирательном округе №126 (Стрый, Львовская область) Партию регионов поддержали 3,58% избирателей, «Батькивщину» – 35,02%, "УДАР" – 16,06%, КПУ – 1,51%, ВО "Свобода" – 39,32%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель ВО «Батькивщина» Олег Канивец – 41,20% голосов. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особого мнения.

В округе №114 (Луганск) Партию регионов поддержали 61,67% избирателей, «Батькивщину» – 4,83%, "УДАР" – 3,42%, КПУ – 24,59%, ВО "Свобода" – 0,80%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Владимир Демишкан – 64,87% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии. Трое из них выступили с особым мнением по поводу превышения 10% избирателей, которые голосовали по месту пребывания.

В избирательном округе №1 (Симферополь) Партию регионов поддержали 50,60% избирателей, «Батькивщину» – 10,35%, "УДАР" – 8,55%, КПУ – 19,66%, ВО "Свобода" – 1,34%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стала представительница Партии регионов Виталина Дзоз – 38,76% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особого мнения.

В избирательном округе №123 (Перемышляны, Львовская область) Партию регионов поддержали 5,25% избирателей, «Батькивщину» – 39,41%, "УДАР" – 12,84%, КПУ – 1,25%, ВО "Свобода" – 34,93%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стала представительница ВО «Батькивщину» Лидия Котеляк – 30,12% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особого мнения.

В округе №196 (Корсунь-Шевченковский, Черкасская область) Партию регионов поддержали 20,74% избирателей, «Батькивщину» – 40,10%, "УДАР" – 15,41%, КПУ – 9,13%, ВО "Свобода" – 6,68%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Геннадий Бобов - 42,73% голосов. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особого мнения. После объявления этого протокола представитель партии "УДАР" в ЦИК Валерий Карпунцов сообщил ЦИК о наличии судебного иска относительно недостоверного отображения результатов голосования на нескольких участках этого округа по партийным спискам в электронной системе "Выборы", поскольку бумажные протоколы содержат другие данные.

В избирательном округе №120 (Городок, Львовская область) Партию регионов поддержали 3,87% избирателей, «Батькивщину» – 40,13%, "УДАР" – 14,14%, КПУ – 0,81%, ВО "Свобода" – 36,43%. По мажоритарной системе победителем стал самовыдвиженец Ярослав Дубневич – 46,91% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особого мнения.

В округе №2 (Симферополь) Партию регионов поддержали 48,52% избирателей, «Батькивщину» – 12,45%, "УДАР" – 9,25%, КПУ – 19,56%, ВО "Свобода" – 1,40%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель партии "Союз" Лев Миримский – 38,76% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особого мнения.

Данные всех объявленных на заседании ЦИК протоколов совпадают с данными электронной системы "Выборы-2012".

Председатели ОИК также сообщали об отсутствии заявлений и жалоб, из-за которых можно было бы подвергнуть сомнению результаты выборов.

Таким образом, по состоянию на 15.15 субботы, 3 ноября ЦИК приняла бумажные протоколы от 183 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.