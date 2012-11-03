В "Батькивщине" считают, что 94-й округ тоже может стать проблемным

Она обжаловала результаты выборов в 94-м округе в Киевской области, где побеждает кандидат от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Виктор Романюк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил иск Татьяны Засухи по первому делу. Суд, рассмотрев первую апелляцию Засухи, частично подтвердил ее и признал противоправными действия УИК», - говорится в сообщении.

По теме: Проигравшая кандидат от ПР подала 17 исков

В «Батькивщине» считают, что это решение в дальнейшем может быть использовано в схеме признания недействительным голосования в ряде избирательных участков в сторону коррекции их в интересах провластного кандидата.

«Когда решения не основываются на законе и здравом смысле, мы не можем говорить о честности выборов в этом округе. Сегодняшнее постановление Киевского апелляционного административного суда - подтверждение тому, что все решения судов диктуются из администрации президента», - заявляют в «Батькивщине».

В целом Т.Засуха подала около 20 исков в суд относительно выборов в 94-м округе.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК, после обработки 97,79% протоколов в избирательном округе №94 побеждает В.Романюк, за которое отдали голоса 45,21%. У Т.Засухи результат - 35,24% голосов.