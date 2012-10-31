Проигравшая кандидат от ПР подала 17 исков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как отмечается в сообщении, в 94-м округе, по данным подсчета 100% бюллетеней, победил представитель «Батькивщины» Виктор Романюк. Впрочем, его главный оппонент Т.Засуха, которая проиграла ему с отрывом 5 913 голосов, подала в Обуховский районный суд 17 исков.

В течение дня разный состав судей отклонил 8 исков и принял 3. Все три иска принимались, когда в суде председательствовала судья Степанова, заявляют в "Батькивщине".

Во время ее председательства произошла стычка между «Грифоном» и журналистами, которых охрана силой пыталась не пустить в зал судебных заседаний.

Кроме того, эта судья, несмотря на многочисленные просьбы, даже не предоставила слова ответчикам - членам УИК. Они несколько раз обращались с ходатайством и заявляли, что факты, на которые ссылается истец, могут опровергнуть десятки человек, отметили в оппозиции.

«Судья Степанова ни разу так и не предоставила возможность представителям УИК высказаться», - говорится в сообщении.

Заседание суда продолжаются, охрана категорически запрещает снимать судебный процесс даже на мобильные телефоны, сообщили в «Батькивщине».