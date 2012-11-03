Канадские наблюдатели: нарушения при подсчете вызывают сомнения в честности выборов

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Миссии Канада.

«Mission Canada обращает внимание на негативные явления и появление уже после дня выборов серьезных проблем в окружных избирательных комиссиях (ОИК) в процессе подсчета голосов при установлении результатов выборов», - подчеркивают наблюдатели.

Они отмечают, что во многих ОИК установление итогов голосования продолжается очень долго; в нескольких ОИК (11, 94, 95, 186, 189, 197, 211, 223) по состоянию на 2 ноября подсчет голосов не завершился. Членов УИК в течение нескольких дней заставляют оставаться на участках без отдыха, находиться в скоплении людей, в напряжении и часто просто в ужасных условиях. В некоторых случаях члены УИК покидали окружные избирательные комиссии со своими избирательным материалами, без передачи результатов по участкам. Несколько ОИК делали перерывы во время подсчета голосов, что является нарушением закона.

Есть несколько примеров, отмечают в Миссии Канада, где процесс подсчета голосов можно охарактеризовать как непрозрачный, хаотичный и омраченный нарушениями. В частности, наблюдатели отмечают случаи, когда протоколы УИК «подправлялись» просто в ОИК без обязательно необходимого в таких случаях одобрения поправок кворумом членов соответствующих комиссий, и не отправлялись обратно в УИК. Также были случаи появления незаполненных форм протоколов с подписями членов комиссии. Настораживает и высокое количество протоколов, отправленных для исправления в УИК.

Кроме того, есть серьезные проблемы с манипуляцией электронных данных о ходе голосования в значительном количестве округов, о чем говорилось на веб-сайте ЦИК. Наблюдались случаи изменения результатов после того, как в ОИК уже было подано 100% протоколов результатов с участков, где проходило голосование, а также случаи аномальных результатов по УИК. ЦИК признала, что ей передавали сфальсифицированные электронные данные о ходе голосования. В целом, по ранее принятому решению ЦИК, которое было поддержано судами, наблюдателей не допускали в комнаты, где проводился подсчет голосов. Это ограничило их возможность должным образом наблюдать важную фазу избирательного процесса.

Наблюдатели Mission Canada отметили случаи давления и запугивания членов УИК и ОИК. Этот факт в сочетании с умышленными задержками всего процесса подсчета голосов свидетельствует о попытках манипуляции результатов, особенно там, где небольшой разрыв, в частности в округах Киева и Киевской области, подчеркивают они. Особенно напряженная и тревожная ситуация складывается в Николаевской области, ОИК № 132, где специальные милицейские подразделения изъяли избирательные материалы с ОИК.

И хотя день голосования прошел достаточно спокойно, Mission Canada отмечает, что предвыборный период по некоторым существенным аспектам не соответствовал международным стандартам.

«Сейчас мы обращаем внимание на то, что процесс подсчета голосов омрачен серьезными нарушениями, что вызывает появление сомнений в честности результатов в нескольких округах», - подчеркивается в сообщении.

Как отметили канадские наблюдатели, уже было подано ряд судебных исков по обжалованию результатов на участковом и на окружном уровнях. И в ближайшее время Mission Canada продолжит наблюдать за процессом подсчета голосов и отслеживать ход судебных дел, связанных с выборами.

*** Mission Canada выполняет деятельность при финансовой поддержке правительства Канады через Канадское агентство международного развития и Министерство иностранных дел и международной торговли. Исполнитель проекта - неправительственная организация CANADEM.

Миссия Канада - Выборы в Украине 2012 привлекла к наблюдению 422 краткосрочных наблюдателей во всех областях Украины.