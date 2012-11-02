Милиция возбудила дело в связи со столкновениями в Первомайске

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

«Препятствование законным требованиям милиции строго карается законом. Сейчас Первомайским городским управлением милиции уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия)», - говорится в сообщении МВД.

При этом в МВД настаивают, что милиция в ОИК № 132 в Первомайске действовала в рамках правового поля и делала все возможное, чтобы не пострадали люди и было исполнено решение суда.

«Несмотря на попытки некоторых СМИ осветить события в Николаевской области «как вмешательство милиции в избирательный процесс», МВД подчеркивает, что милиция действовала в рамках правового поля и делала все возможное, чтобы не пострадали люди и было исполнено решение суда», - говорится в сообщении.

Вместо этого представители и сторонники различных политических сил, как заявили в МВД, не гнушались прибегать к физической силе и оказывать сопротивление милиционерам.

«Как только работники «Беркута» приступили к исполнению постановления исполнительной службы относительно охраны общественного порядка во время проведения исполнительных действий, в правоохранителей полетели камни, нарушители пустили слезоточивый газ и брызгали из огнетушителей, а также выражались нецензурной бранью в адресу правоохранителей», - утверждают в министерстве.

Среди правоохранителей уже есть 12 пострадавших с колото-резаными ранами и отравлением газом. По состоянию на 18.30 никто, кроме милиционеров, в больницы не обращался, информировали в МВД.

«Виновные в столкновениях в Первомайске будут отвечать по закону», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, который занял, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала по данным ЦИК у А.Пешехонова был результат 1147 голосов, потом цифра изменилась на 1107).

Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время рассмотрения иска кандидата по 132-у округу А.Пешехонова.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого в прошлую ночь силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Сегодня ОИК №132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.

Также сегодня Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу №132 в зале суда.

Народный депутат Геннадий Москаль, который находится в ОИК № 132, заявил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» ворвались в помещение ОИК, ногами выбили двери, разбили стекло, избили людей и вывезли протоколы с результатами голосования.

По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.