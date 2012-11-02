МВД: Протоколы из окружкома в Первомайске вывезены по решению суда

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, постановление о принудительном изъятии протоколов с мокрыми печатями вынес Административный суд Николаевской области.

«Работники милиции исключительно в рамках законодательства обеспечили охрану правопорядка и беспрепятственную работу судебных исполнителей, которые обратились за помощью к стражам порядка. Работники спецподразделения «Беркут» во исполнение решения суда обеспечили правопорядок и пресечение правонарушений во время вывоза в г. Николаев протоколов с результатами голосования. Во время исполнения своих обязанностей по охране общественного порядка милиция действовала исключительно в рамках положений Закона Украины «О милиции», - отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, который занял, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала по данным ЦИК у А.Пешехонова был результат 1147 голосов, потом цифра изменилась на 1107).

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Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время рассмотрения иска кандидата по 132-у округу А.Пешехонова.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого в прошлую ночь силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Сегодня ОИК №132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.

Также сегодня Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу №132 в зале суда.

Народный депутат Геннадий Москаль, который находится в ОИК № 132, заявил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» ворвались в помещение ОИК, ногами выбили двери, разбили стекло, избили людей и вывезли протоколы с результатами голосования.

По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.