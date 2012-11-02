Москаль говорит, что «Беркут» разгромил ОИК и избил людей - его тоже (видео)

Об этом УНИАН по телефону сообщил народный депутат Украины Геннадий Москаль, который находится на месте событий.

«Около 50 человек «Беркута» ворвались в помещение ОИК, ногами выбили дверь, разбили стекло, избили людей, в том числе и меня. В частности, ими командовал заместитель начальника Николаевского УМВД Марчук», - сказал Г.Москаль.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент около 40 бойцов «Беркута» переместились в автобус рядом со зданием комиссии, но вход в помещение ОВК продолжают преграждать около 30 сотрудников милиции. Еще около 20 человек находится в помещении избирательной комиссии. По их словам, неизвестно, как долго они еще будут здесь находиться.

Также возле здания комиссии на данный момент остаются около 200 сторонников кандидата в народные депутаты от ВО «Батькивщины» Аркадия Корнацкого. Они кричат «Ганьба!», «Юле - волю!» и время от времени пытаются пройти в здание комиссии.

В самом здании ОИК находится несколько членов комиссии, а также народный депутат Геннадий Москаль. По его словам, главу ОИК № 132 вывел через черный ход из здания один из депутатов от Партии регионов.

Г.Москаль также сообщил, что оппозиция пыталась подать заявление в прокуратуру о событиях в ОИК, однако все сотрудники ведомства отсутствовали.

Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, который занял, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала по данным ЦИК у А.Пешехонова был результат 1147 голосов, потом цифра изменилась на 1107).

Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время рассмотрения иска А.Пешехонова.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого прошлой ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Сегодня ОИК №132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.

Также сегодня Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу №132 в зале суда.

По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.