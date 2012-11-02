В 189-ом округе регионал отозвал заявление из суда - победа у свободовца

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.Олуйко.

“Чтобы не допустить развития опасного сценария, отзываю свои заявления о пересчете голосов на отдельных участках и признаю любые результаты выборов и не собираюсь их обжаловать”, - сказал В.Олуйко.

В то же время он заявил, что правда на его стороне и выразил уверенность, что является победителем выборов.

“Однако представители ВО «Свобода» из Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и других областей, которые штурмуют окружную избирательную комиссию, по моему законному обращению к ней провести пересчет бюллетеней на нескольких нетишинских участках, не дают возможности решить данный вопрос в правовом поле”, - отметил регионал.

В.Олуйко также считает, что состоялись самые грязные выборы в Верховную Раду Украины в истории нашего государства.

По данным электронной системы «Выборы-2012» Центральной избирательной комиссии (обработано 93,85% протоколов), за выдвиженца ВО "Свобода" Игоря Сабия проголосовали 19,56% избирателей. На втором месте представитель Партии регионов В.Олуйко с 18,40%.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября ОИК №189 отклонила жалобы В.Олуйко, которые касались пересчета голосов на 9 участках Нетишина. По данным пресс-службы облорганизации ВО “Свобода”, В.Олуйко аргументировал свои требования тем, что участки в Нетишине позже других сдали в окружную комиссию протоколы с результатами голосования.