Генсек НАТО приветствует высокую явку на выборах в Украине

Об этом говорится в заявлении А.Ф.Расмуссена, текст которого передан УНИАН.

“Я приветствую высокую явку избирателей на парламентских выборах”, - заявил Генеральный секретарь НАТО.

Вместе с тем, он отметил, что принял во внимание предварительные выводы международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

“Эти предварительные выводы показали смешанную картину с несколькими недостатками, включая отсутствие равных возможностей, а также, что отдельные аспекты предвыборного периода составляли шаг назад по сравнению с предыдущими выборами”, - отметил А.Ф.Расмуссен.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина остается важным партнером для НАТО.

“Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо преданная демократии и верховенству права является ключевым для Евроатлантической безопасности. Альянс остается готовым и в дальнейшем помогать Украине в ее реформах”, - подчеркнулГенеральный секретарь НАТО.

Как сообщал УНИАН, ночью 29 октября ЦИК обнародовал предварительные данные, согласно которым явка избирателей на выборах народных депутатов Украины 28 октября составляла 57,99%.